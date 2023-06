Università, l’ateneo genovese non cresce più: in dieci anni persi 4300 iscritti

Genova. Cresce l’Università in Italia, con una crescita tendenzialmente positiva mediamente in tutto il paese. Ma non a Genova, dove l’ateneo del capoluogo ligure ha fatto registrare una tendenza opposta rispetto al dato nazionale, mostrando una diminuzione del numero di iscritti al primo anno nell’anno accademico 2022/2023 rispetto all’anno precedente.

Secondo i dati del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), aggiornati a giugno 2023, il numero di matricole all’UniGe per l’anno accademico in corso è stato di 5.806, rispetto alle 6.137 del 2021/2022 e alle 7.282 del 2020/2021. Da quando è iniziata la pandemia, le matricole sono diminuite di quasi 1.400 unità. A livello nazionale, invece, gli studenti che si sono iscritti per la prima volta all’università in quest’anno accademico sono stati 329.817, ovvero 7.000 in più rispetto al 2021/2022.

