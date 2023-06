All’esodo di tifosi, si aggiungono 18 volontari della Croce Rossa. Saranno in campo al Mapei per l’assistenza sanitaria

Per lo spareggio Spezia-Verona alla volta di Reggio Emilia non sono partiti soltanto tifosi e giocatori, ma anche 18 volontari della Croce Rossa della Spezia che saranno impegnati nell’assistenza sanitaria della partita. Divisi in squadre, di cui una parte impiegata sul campo di gioco, i soccorritori della CRI si occuperanno dell’incolumità di giocatori e spettatori, con due ambulanze pronte a intervenire in caso di necessità.

Anche in questa stagione i volontari della Croce Rossa sono stati una presenza fissa durante i match casalinghi dello Spezia, come accade ormai da diversi anni grazie a una convenzione tra la società aquilotta e l’associazione di volontariato: durante ogni partita disputata al “Picco” sono oltre 30 gli operatori CRI divisi in ogni settore dello stadio, con il supporto delle ambulanze e di un centro mobile di rianimazione. La Croce Rossa, in più, garantisce l’assistenza sanitaria dei match delle squadre giovanili dello Spezia al centro sportivo “Ferdeghini”.

