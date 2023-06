Artista, staffetta partigiana, appassionata insegnante: salone vescovile gremito per il volume su Giuliana Racchi

Dinanzi ad un salone vescovile gremito, venerdì scorso il Museo diocesano di Sarzana ha presentato il volume Giuliana Racchi 1922 – 2017, dedicato alla vita e all’opera della nota scultrice spezzina, realizzato con il fondamentale sostegno del Comune di Luni, città ‘di adozione’ della protagonista di una lunga e fruttuosa stagione artistica intrapresa negli anni 40′ e alimentata fino agli ultimi anni della sua lunga esistenza. Silenziosamente – come ha ricordato commosso il sindaco Alessandro Silvestri che ne fu scolaro – e ‘condividendo’ la sua vena artistica con il territorio, con generosa gratuità, abbellendo edifici, piazze e chiese con i frutti della sua ispirazione. Nelle parole di Silvestri la personale e toccante testimonianza di chi conobbe Giuliana Racchi essendogli alunno di Educazione artistica presso la scuola media Ceccardo Roccatagliata Ceccardi di Luni, dove ella insegnò a lungo infondendo negli allievi, anche dove – come ha spiritosamente ammesso Silvestri – era arduo cavar fuori degli artisti, quanto meno amore e sensibilità per l’arte. Presente all’iniziativa anche Giorgio Borrini, neo assessore alla Cultura del Comune di Sarzana

Illustrando il percorso biografico e artistico di Giuliana Racchi, Barbara Sisti, curatrice del volume e direttrice del Diocesano, ha ripercorso le tappe di un’esistenza lunga e vissuta intensamente, dagli studi accademici – a Brera e a Carrara – ai primi allori giovanili in un contesto interamente maschile, alla rischiosa esperienza di staffetta partigiana per giungere poi alle realizzazioni postbelliche care ai sarzanesi (la Madonna che sovrasta Porta Romana) e agli ortonovesi (gli apparati della chiesa del Preziosissimo Sangue e il Monumento al Partigiano).

La storica dell’arte Luisa Passeggia ha quindi illustrato i tratti stilistici della scultura di Giuliana Racchi raffrontandoli con quelli dei suoi illustri maestri – Francesco Messina a Brera e Arturo Dazzi all’Accademia di Carrara – e cogliendone l’evoluzione da stilemi classici a forme espressive nuove ed originali.

Antonella Iannucci – figlia dell’artista – ne ha infine ricordato con toni colloquiali il forte carattere, la determinazione a non ‘mollare’ e lo spirito avventuroso durante la guerra e la pionieristica e autonoma disinvoltura di donna emancipata nel mondo tutto al maschile delle accademie, delle fonderie e dei commercianti di marmi.

Dopo la presentazione del volume il numeroso pubblico si è trasferito presso il Museo diocesano, dove si potranno ammirare alcune significative sculture di piccolo formato di Giuliana Racchi fino al prossimo 18 giugno nei giorni venerdì, sabato e domenica, con orario 10,30 -12,30 e 17,00 – 20,00.

