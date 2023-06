Calcio, Città di Savona: dopo Prisco ecco altri 11 uomini di mister Frumento, c’è Caredda

Il Città di Savona scalda i motori per il prossimo campionato di Prima Categoria. Manca infatti solo l’ufficialità dell’acquisizione della matricola dell’Aurora. Dopo aver affidato i pali al portiere Prisco, il club ha reso noti ben 11 giocatori che faranno parte della rosa a disposizione di mister Ermanno Frumento. Si tratta dello zoccolo duro del Savona della scorsa stagione. Un gruppo che si è cementato nelle difficoltà e con voglia di riscatto. Tra i nomi, di livello per la categoria, spicca Caredda: a 37 anni l’attaccante che ha vissuto i colori biancoblù in palcoscenici ben più nobili ha deciso di lottare ancora con gli striscioni.

Difensori

