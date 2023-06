Calcio, Rocchettese e Dego scatenate: si infuoca il derby di mercato

Rocchetta di Cairo/Dego. Rocchettese e Dego, due squadre per una rivalità intramontabile. La prima fase della sessione estiva di calciomercato ha confermato quanto visto durante l’annata da poco conclusasi: i due club valligiani sembrano intenzionati a tornare a sfidarsi in campionato con la volontà di guardare in alto. L’obiettivo? La Prima Categoria.

Il Dego, dopo aver annunciato alcune riconferme, ha iniziato a presentare gli elementi acquistati per rafforzare ulteriormente la rosa a disposizione di mister Brignone. Successivamente all’arrivo di Fausto Rebella sono stati comunicati gli ingaggi di Gianluca Vero e Matteo Ognjanovic, entrambi difensori provenienti rispettivamente da Carcarese e Aurora.

