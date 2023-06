La Spezia di Ubaldo Mazzini, 1: l’aspetto della città che cambia

Come l’anno passato fu dedicato a Giovanni Capellini, il 2023 corre nel nome di Ubaldo Mazzini che scomparve l’8 luglio di cento anni fa. Del grande Spezzino le celebrazioni ricorderanno la sua personalità poliedrica e sfaccettata capace di involgarirsi negli argomenti del peggior trivio per poi rivestirsi degli abiti curiali che meglio si addicevano ai suoi studi raffinati con cui descriveva le vicende del territorio natio. Eppure, Egli non vide mai la città di prima dell’Arsenale che fu inaugurato quando aveva nove mesi. La conobbe solo attraverso i racconti dei suoi vecchi prima che iniziasse a frugare negli archivi.

L’immagine della Spezia d’antan la seppe per i paesaggi dipinti da Agostino Fossati e da Giobatta Valle. L’aspetto del territorio era stato sconvolto dai lavori per l’Arsenale che avevano fatto entrare il mare dove era terra ferma e aveva dilatato la città per fare spazio alla massa di gente venuta da fuori per lavorare sulle rive del Golfo. Delle mura che da secoli chiudevano il borgo, già nel ’74 (Mazzini ha sei anni) restano solo pochi tratti. Non avrebbe riconosciuto la Spezia chi l’avesse rivista dopo solo dieci anni d’assenza e soprattutto non avrebbe riconosciuto gli Spezzini il cui tipo originale era stato sommerso, cancellato dall’immigrazione.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com