Macia ci mette la faccia: “Grande dolore, mi prendo le mie responsabilità e vado avanti”

“Ho avuto un colloquio molto sincero in questi ultimi giorni con la proprietà, ho pensato a cosa fare se le cose fossero andate bene e se le cose fossero andate male. Se noi ci fossimo salvati, questo non sarebbe significato che le cose le avevamo fatte bene. Andiamo avanti senza paura, da domani si pensa a come ripartire”. Eduardo Macia si presenta in conferenza stampa pochi minuti dopo la retrocessione dello Spezia in serie B. E’ lui il collettore della negatività di una stagione lunga e anomala, con il mondiale invernale in mezzo, iniziata da altri con grandi problemi e finita senza trovare i correttivi giusti.

Ha un contratto fino al 2026 e parla al futuro, dopo aver avuto colloqui serrati con la proprietà in queste settimane. “Da domani faremo una analisi precisa della stagione, dal 1° di luglio in poi. Io mi prendo la responsabilità per primo, ma dobbiamo capire cosa e dove abbiamo sbagliato: dove ho sbagliato io e dove hanno sbagliato altri. La mia forza sarà poi quella di pensare a come ripartire. Se sono qui davanti a voi è perché è un dolore profondo che abbiamo tutti, che la nostra proprietà condivide con la tifoseria. Siamo responsabili di quanto è successo”.

