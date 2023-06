Nella serata decisiva tradiscono i migliori della stagione: Ampadu e Nzola

Dragowski 5 – Perde nettamente il confronto con il suo omologo Montipò, che salva il risultato per i suoi in più occasioni. Poteva fare di più soprattutto sul secondo gol di Ngonge.

Wisniewski 5 – Si fa passare da Lazovic che propizia il gol che sblocca la partita, dando l’idea di essere contratto. Forse sente la partita e viene sacrificato per primo da Seplici che ha bisogno di attaccanti. (53′ Verde 5,5 – Sicuramente la squadra guadagna qualcosa in pericolosità con il suo ingresso. Ma non basterà)

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com