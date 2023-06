Ospedale Albenga, la minoranza: “Declassamento a Ppi grave danno per il territorio, il sindaco si dimetta”

Albenga. “Il declassamento del Pronto Soccorso di Albenga a Punto di Primo Intervento al di fuori della rete emergenziale rappresenta un grave danno per il territorio e per la salute dei cittadini albenganesi. Dai banchi della minoranza, da mesi, affermiamo che è inaccettabile un Punto di Primo Intervento privato dell’arrivo di ambulanze e dove i pazienti debbano presentarsi sulle proprie gambe con autodiagnosi di patologie semplici. Siamo sbalorditi che il Sindaco Tomatis, per altro medico di base, affermi di aver compreso solo oggi, grazie all’incontro con un sindacato degli infermieri, l’entità del danno rappresentato da questa decisione”. Lo dichiarano i consiglieri di minoranza Cristina Porro (capogruppo Lega Albenga), Diego Distilo (capogruppo Aria Nuova per Albenga) e Eraldo Ciangherotti (capogruppo Forza Italia Albenga).

“Nonostante le nostre appartenenze politiche al centrodestra – proseguono -, non abbiamo mai smesso di denunciare che il prossimo Punto di Primo Intervento (Ppi) gestito dai medici di famiglia, senza l’arrivo delle ambulanze è il frutto di un accordo ‘riservato’ sottoscritto dal Sindaco Riccardo Tomatis, anche lui medico di famiglia, che ha imposto il silenziamento del comitato locale #senzaprontosoccorsosimuore pur di ottenere, in capo al partito democratico di Albenga, la poltrona della vicepresidenza della Provincia”.

