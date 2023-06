Pari opportunità, fondi regionali per i centri per uomini autori di violenza di genere

La Giunta Regionale, su proposta dell’assessore alle Pari Opportunità Simona Ferro, stanzierà oltre 310mila euro per i Centri per uomini autori di violenza di genere, realtà che mirano all’interruzione del comportamento violento, l’assunzione di responsabilità e la costruzione di modalità d’agire alternative. Esattamente 265mila euro sono stati suddivisi in due distinti avvisi pubblici già approvati dalla Giunta. Il primo, da 211mila euro, è destinato alla presentazione di progetti per l’istituzione di nuovi Centri e/o il potenziamento di quelli già esistenti, il secondo da 54mila è invece diretto al sostegno del funzionamento dei Centri presenti sul territorio.

La Giunta regionale ha inoltre recepito l’intesa sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica di genere. Circa 47mila euro saranno utilizzati per l’attività di monitoraggio e raccolta di dati con un nuovo provvedimento per cui Regione sta attendendo indicazioni nazionali. “Si tratta di risorse importanti destinate a un tema di enorme rilevanza, per cui Regione Liguria è in prima linea, sia con impegni concreti come questo sia con una capillare azione di sensibilizzazione, che non si riduce alle, seppur importanti, giornate dedicate, ma viene portata avanti giorno dopo giorno – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Nel 2022 Regione Liguria ha stanziato più di 1 milione di euro sul tema, di cui 275mila euro per Centri Antiviolenza, oltre 201mila per le Case Rifugio e oltre 300mila euro per il finanziamento degli interventi previsti dal Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne. Nel 2023 Regione investirà, nel complesso, oltre 1 milione e 300 mila euro su tutti i capitoli che riguardano il contrasto alla violenza di genere”.

