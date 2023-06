Rossiglione. Un incendio è scoppiato questa mattina a Rossiglione nel capannone della Spa, un’azienda che produce materiale plastico per automobili in via Garibaldi.

L’allarme è scattato quando un denso fumo nero ha iniziato a uscire dal capannone. I vigili del fuoco sono accorsi da Genova con una squadra, il carro autoprotettori per la riserva d’aria e l’autoscala, mentre da Alessandria è stata inviata la squadra di Ovada e l’autobotte con la riserva di acqua.

