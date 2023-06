Rapallo: domani la scuola materna Pascoli resta chiusa per verifiche

Nonostante quanto stabilito in un primo momento, domani la scuola materna Pascoli di via don Bobbio a Rapallo, resta chiusa. Lo stabilisce un’ordinanza sindacale. La struttura non ha subito lesioni e non è stata dichiarata inagibile, ma sia l’amministrazione comunale sia la preside hanno convenuto di far eseguire domani nuove verifiche e soprattutto la bonifica dei locali. Così domani non potranno fruire della scuola i bambini della materna e, in caso di pioggia, i bambini di un centro estivo.

Stamattina era andata a fuoco la cucina della scuola ed i danni sembrano limitati a quel locale e alla vicina mensa.

