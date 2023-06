Sanità, è il momento di svegliarci

A pandemia in corso sembrava che tante cose potessero cambiare in meglio, il sistema sanitario in primis, e invece…

La nostra sanità era arrivata stremata all’appuntamento con la pandemia. Debilitata da anni di continui tagli, di blocco degli organici e di attacchi al servizio pubblico. Di riflesso si era levata una prepotente, unanime, richiesta: “Mai più tagli al nostro Servizio Sanitario Nazionale!”.

Si era ipotizzato un investimento di 30 miliardi di euro per rimettere in piedi il settore che con la pandemia aveva dimostrato essere il punto di maggiore fragilità del sistema, quello dei servizi territoriali. Ma a questi,

alla fine, arriveranno solo briciole dalla torta del PNRR e quasi niente per il personale.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com