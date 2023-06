SeaFuture va in archivio. Pagni: “Siamo un unicum per la Blue Economy nel bacino del Mar Mediterraneo”

L’ottava edizione di Seafuture si chiude con grande soddisfazione da parte di tutti: le aziende partecipanti alla Spezia hanno avuto importanti opportunità per farsi conoscere a livello internazionale, vista la presenza di oltre 70 Delegazioni provenienti da tutto il Mondo, sia istituzionali sia Marine Militari – con 28 Capi di Stato Maggiore – e Segretariati Generali della Difesa, oltre che dai numerosi visitatori a livello nazionale ed internazionale. Sono proprio gli oltre 310 espositori il termometro di numeri che vanno al di sopra delle aspettative. Visitando i 35mila metri quadrati di area espositiva, ricavati all’interno dell’Arsenale della Spezia, si respira entusiasmo: tra le oltre 80 aziende estere ci si saluta con un arrivederci alla prossima edizione che sarà nel 2025. Terminata l’ottava edizione, lo staff di Seafuture è infatti già lavoro: nelle prossime settimane inizieranno i confronti tra i partner per impostare l’edizione che si terrà tra due anni e che vedrà la Marina Militare accanto a IBG per rafforzare ancor più il ruolo di questa manifestazione a livello nazionale e internazionale.

