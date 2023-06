The Ocean Race, il Team Genova arriva quarto all’Aia. Vittoria al fotofinish per 11th Hour Racing

Genova. Grande folla per l’arrivo delle barche di The Ocean Race a L’Aia. Il risultato è stato in dubbio fino agli ultimi istanti nella categoria Imoca con 11th Hour Racing Team, Team Holcim-PRB e Team Malizia che hanno navigato spalla a spalla per gran parte della mattinata di domenica nella fase finale della sesta tappa.

Nei VO65, WindWhisper Racing Team ha allungato il suo vantaggio in testa alla classifica vincendo la seconda tappa della VO65 Sprint. Quarto posto per Team Genova che conquista punti utili per mantenere il terzo posto nella classifica generale.

» leggi tutto su www.genova24.it