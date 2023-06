Turismo: fine settimana in sordina, non solo per il tempo incerto

Alle 18 in A-12, code tra Rapallo e Nervi (e non fino all’innesto nella A-7). Segno che a lasciare la Riviera sono soprattutto i genovesi che rientrano a casa e non i turisti lombardi e piemontesi. Un fine settimana arricchito dal Festival e Premio Andersen a Sestri Levante e dal Torneo Vip Padel a Rapallo e Santa Margherita. Tuttavia gli ospiti sono stati molti meno rispetto a quelli presenti al ponte del 2 Giugno. Per altro nelle Cinque Terre i residenti manifestano sempre più il disagio che subiscono loro malgrado per le invasioni di turisti, ulteriormente cresciute sia per lo sbarco dei croceristi alla Spezia, sia per il servizio di treno Express. Disagio che contagia anche Portofino dove, chi ha comprato a caro prezzo una casa per godere dela bellezza del luogo, lamenta l’eccessiva presenza di turisti. Problema che riguarda anche comuni come Camogli e Sestri Levante.

La minore presenza non è dovuta solo alla pioggia e agli acquazzoni di sabato nel primo pomeriggio. Maturità a parte, terminate le scuole, la Riviera rivive l’estate con i suoi cicli che vedranno un superaffollamento ad agosto ed un prolungamento della stagione fino a tutto ottobre. Anche grazie a Genova e alle sue iniziative in campo turistico.

