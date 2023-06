Al Fosso di Fosdinovo l’apprezzato spettacolo di fine anno delle scuole medie

Venerdì scorso il Fosso di Fosdinovo è stato il palcoscenico dello spettacolo di fine anno della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Bonomi. I ragazzi delle scuole medie di Fosdinovo e Caniparola guidati dai loro insegnanti, nel corso dell’anno, in un percorso interdisciplinare, hanno preparato le scenografie e le coreografie ispirate a famosi musical e film (Il re leone, Grease, Ghostbusters, Singing in the rain, ecc.), il tutto accompagnato da un concerto dal vivo di flauti dolci. Un repertorio vario e coinvolgente molto apprezzato dal pubblico.

L’articolo Migliarina si prepara per il Battiston, i festeggiamenti per San Giovanni saranno dal 23 al 25 giugno proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com