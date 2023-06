All’istituto comprensivo Val Varatella il progetto “Coding a scuola, una settimana senza problemi!”

Borghetto Santo Spirito. Nell’ultima settimana dell’A.S. 2022/2023 la Scuola Primaria “A. Gramsci” di Borghetto S. Spirito ha messo in atto il progetto “Coding a scuola… una settimana … senza problemi!” che, si è posto come finalità lo sviluppo del pensiero computazionale attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco.

“Il coding, infatti – spiegano dall’istituto -, aiuta gli studenti a pensare in modo creativo, stimolando la loro curiosità. Inoltre, consente di imparare le basi della programmazione informatica, insegna a “dialogare” con il computer, a impartire alla macchina comandi in modo semplice e intuitivo. L’obiettivo è quello educare gli studenti al pensiero computazionale che rappresenta la capacità di risolvere problemi applicando la logica, individuando la strategia migliore per giungere alla soluzione. Quindi, il modo più semplice e divertente di sviluppare il pensiero computazionale è attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco e poiché, nella scuola primaria, il gioco rappresenta un aspetto fondante dell’azione educativa tutto diventa di facile attuazione. Il coding aiuta i più piccoli a pensare meglio e in modo creativo e stimola la loro curiosità attraverso quello che apparentemente può sembrare solo un gioco, ma principalmente li aiuta a collaborare tra loro poiché le soluzioni vanno sempre a vantaggio dell’intero gruppo”.

