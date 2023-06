Anatomia di una retrocessione in 15 punti

Finisce con la retrocessione, finisce con una serata che non fa che amplificare i rimpianti. Lo Spezia saluta la serie A dopo tre stagioni, al termine di un campionato tribolato e che tuttavia sembra poter andare in porto senza troppa fatica fino a pochissime settimane fa. Sono decine le buone occasioni buttate via in campo, prima sotto la gestione di Luca Gotti e poi con Leonardo Semplici in panchina, per chiudere il capitolo durante la stagione regolare. E altrettanti sono gli errori che si sono sommati un’annata che ha visto alternarsi anche due direttori sportivi. Proviamo a fare una sintesi di ciò che è successo negli ultimi undici mesi.

Nuovo tecnico, nuovo modulo. Dopo tre tecnici (Pasquale Marino, Vincenzo Italiano e Thiago Motta) abituati a giocare con difesa a quattro, palla a terra, sviluppo sulle fasce e tridente offensivo, lo Spezia nell’estate del 2022 cambia impostazione. Riccardo Pecini chiama Luca Gotti che dichiara il suo non integralismo tattico, ma di fatto giocherà sempre con il 3-5-2 e con il lancio a scavalcare il centrocampo. Giocatori che in questi anni avevano fatto la differenze, come Verde e Gyasi, stentano a trovare una collocazione. Anche in difesa si perdono certezze.

