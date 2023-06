Atletica, le ragazze dell’Alba Docilia quinte alle finali nazionali di Serie B. Freccero: “Orgogliosi, risultato storico”

Albisola. Le ragazze dell’Alba Docilia si classificano al quinto posto alla finale nazionale di serie B disputata ad Agropoli confermandosi, come per la fase regionale, la seconda forza in regione dietro solamente al Cus Genova.

“Quello ottenuto ad Agropoli è un risultato storico per la nostra società, consapevoli della struttura e del bacino di utenza certamente meno ampio di altre realtà siamo molto orgogliosi del lavoro che stiamo svolgendo su Albisola e Genova”, commenta il direttore tecnico di Alba Docilia Stefano Freccero.

» leggi tutto su www.ivg.it