BB Competition e Claudio Arzà vincono il Rally della Lanterna

Cinque primati su sei prove speciali a disposizione sono valsi a Claudio Arzà e BB Competition la vittoria del Rally della Lanterna, appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona che – sulle strade della Val d’Aveto – ha premiato la performance del pilota spezzino espressa sulla Skoda Fabia Rally2 Evo del team Autosole 2.0, vettura equipaggiata con pneumatici Michelin.

Affiancato da Massimo Moriconi, il driver si è reso protagonista di una leadership costruita fin dalla prova speciale di apertura e concretizzata all’arrivo con un margine che ha sfiorato i venticinque secondi di distacco dal primo inseguitore. Una vittoria che sa di conferma per Claudio Arzà, tornato alla vittoria dopo aver interrotto un periodo di inattività di otto mesi, legato ad un infortunio e dopo aver ripreso confidenza con gli automatismi della vettura in occasione del Motors Rally Show di Pavia di inizio stagione, archiviato in quarta posizione assoluta.

