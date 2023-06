Camogli: Festival Comunicazione, collezione di primati per i podcast

Dall’ufficio stampa di Frame – Festival della Comunicazione

Il Festival della Comunicazione, e la società Frame che lo organizza e produce, continua la propria affermazione nel panorama culturale italiano accreditandosi come una delle più importanti realtà di riferimento per il mondo dei podcast. Ultima conferma è il riconoscimento meritato da “Lo stato parallelo”, il podcast di e con Gherardo Colombo prodotto da Frame – Festival della Comunicazione, ideato insieme a Danco Singer e pubblicato su Rai Play Sound che (dopo essere salito fino alla seconda posizione dei podcast più ascoltati sulla piattaforma) ha conquistato la finale dell’edizione 2023 degli Italian Podcast Awards “Il Pod”, il premio per i migliori podcast italiani, per la categoria True Crime.

