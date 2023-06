Chiavari: “La sanità e i conti sbagliati della Regione, silenzio sul parco di Portofino”

Da Luca Garibaldi, consigliere e capogruppo del Partito democratico in Regione Liguria

Ciao,

giugno è il mese del pride della comunità LGBTQIA+. La scorsa settimana molte piazze si sono riempite, con una adesione enorme, segno di un movimento potente, capace di rivendicare diritti e libertà per ciascuno e costruire una mobilitazione fortissima, in un Paese che rischia, con la destra al Governo, di regredire nella stagione dei diritti. La mancata adesione della Regione Lazio al Pride di Roma, dopo dieci anni, e salutata come una vittoria dai movimenti oscurantisti “Pro Vita”, sono un segnale di come l’omofobia e le pratiche discriminatorie pascolino liberamente anche nelle istituzioni repubblicane.

