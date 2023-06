Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Da aprile sono state sanzionate 80 persone per aver sostato, senza titolo, sui parcheggi riservati ai disabili. I furbetti, non tutti residenti in città, sono stati individuati grazie ai controlli effettuati dal comando di Polizia Locale di Chiavari. Quattro, invece, le multe per utilizzo irregolare del pass.

