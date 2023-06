Furti, danneggiamenti e schiamazzi notturni ad Albisola: per l’ordine pubblico in città anche il servizio privato di una discoteca

Albisola Superiore. L’estate non è ancora partita ma si contano già problemi di ordine pubblico in orari serali e notturni nei fine settimana ad Albisola Superiore. Lo scorso venerdì sera, ad esempio, in piazza Dante sono state rubate due opere d’arte, i simpatici coniglietti di Paolo Pastorino chiamati ‘Osvaldo’, e una è stata danneggiata.

Oltre a furti e danneggiamenti, si segnalano anche schiamazzi notturni soprattutto nel centro e lungo le strade tra la passeggiata a mare e la stazione. Per cercare di risolvere il problema, o quanto meno di dare un aiuto in più per assicurare l’ordine pubblico, ha deciso di scendere in campo anche la discoteca Golden Beach di Albisola Superiore con un servizio di vigilanza privato.

» leggi tutto su www.ivg.it