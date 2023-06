I prodotti della terra coltivati e prodotti dagli alunni protagonisti della “Festa degli orti”

Tovaglie stese su lunghi tavoli di legno all’ombra del gazebo nell’Aula natura WWF della scuola e sopra in esposizione vasetti di pomodori, ceci, meloni e zucche fasci di erbe aromatiche appena raccolte, sacchettini di erbe essiccate, piccoli contenitori di sale aromatizzato, creme mani alla lavanda e saponette agli aromi naturali. Hanno concluso così l’anno scolastico 2022-2023, con una festa di beneficenza rivolta a tutte le famiglie, gli alunni della scuola primaria Don A. Mori Isa2 La Spezia- Portovenere.

L’evento si è svolto in due giornate (5-6 giugno) dedicate a fare scoprire alla cittadinanza come gli alunni imparino a conoscere la stretta relazione tra coltivazione e rispetto della natura e l’operosità della realizzazione di prodotti unici legati alle colture.

Le materie prime utilizzate per la produzione di quanto elencato, infatti, sono state seminate, raccolte ed elaborate direttamente dai bambini che per l’occasione hanno vestito i panni di piccoli contadini e sono stati guidati dagli insegnanti alla scoperta delle tecniche di coltivazione e lavorazione delle piante tipiche dell’area mediterranea.

Grazie a questa iniziativa i giovani studenti hanno potuto sperimentare ancora una volta un’ esperienza vicina alla natura e molto lontana dalla loro quotidianità, fatta di apparecchi elettronici e strumenti tecnologici, nel pieno rispetto dell’obiettivo principale delle aule natura: “riportare la natura in città”.

Dal punto di vista didattico e formativo l’idea progettuale è stata anche l’occasione per sottolineare il valore dello stare insieme, collaborando per un obiettivo comune, la realizzazione di prodotti che caratterizzano la propria scuola, nonché stimolare un atteggiamento alimentare responsabile e sostenibile per dare il via alla possibilità di trasmettere in ogni alunno l’amore e la passione per la natura e il nostro pianeta.

