Macia guarda avanti: “La proprietà crede nel progetto, ora riflettiamo poi allenatore e squadra”

“Ho detto prima che sono il primo responsabile, mi prendo una parte importante di responsabilità e da domani penseremo a cosa fare per portare lo Spezia in Serie A. Siamo un gruppo molto unito, dalla proprietà al magazziniere. Abbiamo fatto male delle cose, da domani ci saranno belle riflessioni. Dopo le riflessioni nascerà tutto, dall’allenatore alla squadra. La responsabilità primaria è mia, dopodiché devo capire perché le cose sono andate così”. Così Eduardo Macia alla domanda se lo Spezia partirà con un allenatore diverso da Leonardo Semplici il prossimo anno. Il toscano vedrà scadere il suo contratto a fine giugno, il rinnovo sarebbe scattato solo in caso di permanenza in serie A.

“Il calcio si gioca per la nostra gente e il minimo che potevamo fare per ringraziare i nostri tifosi era andare sotto il settore. Mi spiace di cuore. La proprietà ha una grande voglia, ve lo posso dire utilizzando parole loro, è quello che trasmette. Loro sono molto convinti di continuare con questo progetto allo Spezia. In una società di calcio le persone passano, oggi posso esserci io e domani un altro, il calcio non si ferma. Vogliamo lavorare con forza e onestà, con voglia di ripartire. Il dolore passerà, da domani per me il dolore non deve più esistere, devo pensare a cosa abbiamo fatto male e cosa abbiamo fatto bene, cosa che avremmo fatto anche in caso di salvezza. Ci sono tante cose da migliorare. Sono stati tre anni meravigliosi per una città che ha dato l’anima per vedere questa squadra in Serie A. E questa è la motivazione più grande”.

