Meno di dieci giorni alla prima prova scritta, 1.700 studenti spezzini si preparano per l’esame di maturità

La maturità si avvicina rapidamente con le sue due prove scritte e il colloquio, tappe fondamentali per ottenere il tanto agognato diploma. A patto di superare il giudizio dei commissari interni e di quelli esterni. Sono circa 1.700 i giovani spezzini chiamati ad affrontare il primo grande passo, quello che introduce alla carriera accademica o verso il mondo del lavoro, uno spauracchio temuto da molti, che tutti un giorno ricorderanno con nostalgia.

La prova di italiano, valuterà la competenza linguistica e le abilità espressive, logico-linguistiche e critiche degli studenti. Il ministero ha predisposto sette tracce appartenenti ad ambiti quali l’arte, la letteratura, la storia, la filosofia, la scienza, la tecnologia, l’economia e il sociale, in modo che gli studenti possano selezionare quella più adatta alle loro capacità e interessi. Il giorno X, esordio per i maturandi, sarà il 21 giugno 2023, con un orario di inizio fissato per le 8.30 e una durata massima di 6 ore.

La seconda prova, che si svolgerà il giorno seguente, riguarderà una o più discipline che caratterizzano il corso di studi. Nei nuovi istituti professionali, la prova si concentrerà sulle competenze e sui temi fondamentali del percorso formativo, anziché sulle singole materie. Quest’anno, a differenza dell’anno scorso, le tracce saranno elaborate a livello nazionale.

Durante le prove scritte, agli studenti sarà impedito utilizzare telefoni cellulari, smartphone, smartwatch, computer, palmari e qualsiasi altro device in grado di accedere a file, inviare fotografie o utilizzare tecnologie come la luce infrarossa o ultravioletta. Sarà invece consentito l’utilizzo di calcolatrici scientifiche o grafiche.

Quindi sarà il momento del colloquio, che includerà l’insegnamento trasversale dell’educazione civica. La prova orale multidisciplinare e interdisciplinare permetterà alla commissione di valutare la capacità degli studenti di collegare le conoscenze acquisite al loro profilo educativo, culturale e professionale: gli studenti presenteranno una breve relazione o un elaborato multimediale sull’esperienza dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento svolti durante il loro percorso di studi.

Il consiglio di classe, nel calcolo del voto finale, assegnerà un punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno, fino a un massimo di quaranta punti. Anche il comportamento avrà un peso significativo.