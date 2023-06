Mondiale MotoE, Kevin Manfredi centra il podio al Mugello: “Siamo riusciti a recuperare ciò che ci era sfuggito a Le Mans”

Nel weekend di “casa” per l’ItalianGP, Kevin Manfredi ha brillato e ha attirato l’attenzione su di sé, conquistando quel tanto atteso podio che gli era sfuggito per poco a Le Mans. Sul sinuoso tracciato toscano del Mugello si è svolto il sesto Gran Premio del Motomondiale 2023, che ha ospitato il secondo round del Mondiale MotoE: due gare incredibili, la prima disputata sull’asciutto e la seconda sul bagnato.

“Non dimenticherò mai il mio primo podio nel Motomondiale MotoE, era qualcosa che desideravo a tutti i costi. Farlo poi in Italia… di fronte al pubblico di casa, con la SIC58 Squadra Corse e alla guida di una Ducati: sembra un sogno! Nella prima gara – dichiara Kevin Manfredi – siamo andati forte, ma abbiamo dovuto rimontare e ho quindi messo sotto pressione la gomma anteriore.

In gara 2 invece, quando ho visto la pioggia, ho sfruttato la mia fiducia nelle fasi iniziali della gara e mi sono messo nel gruppo di comando insieme ai primi tre. L’obiettivo era la vittoria, ho studiato i miei avversari e non ho commesso errori. Mi sentivo forte ad ogni sorpasso e penso che questo sia stato il fattore chiave della gara.

La moto era perfetta, mi permetteva di guidare bene in ogni tratto del circuito, e per questo voglio ringraziare il team per il loro eccezionale lavoro che mi ha reso competitivo anche sul bagnato.

Siamo riusciti a recuperare ciò che ci era sfuggito a Le Mans, forse era davvero destino raggiungere il podio qui.

Desidero esprimere un sincero ringraziamento a ogni membro del Team SIC58 Squadra Corse, che ha reso possibile questo primo podio in MotoE. In particolare, voglio ringraziare Paolo Simoncelli, Marco Grana, Fabio Balducci, Francesco Sanna e Federico Bettoni. Un ringraziamento speciale va anche a tutti i nostri sponsor, ai partner tecnici e alla mia compagna. Il vostro supporto è stato fondamentale per ottenere questo risultato straordinario”.

Dopo una buona qualifica, Manfredi è stato sfortunato ad essere costretto a partire dall’ottava posizione in griglia, invece che dalla quinta che il suo miglior tempo avrebbe dovuto garantirgli, a causa di una penalità per aver superato i limiti del tracciato.

In gara 1, dopo una buona partenza, si è ritrovato all’esterno della prima curva e, dopo essere stato spinto fuori da un altro pilota, è stato costretto a rimontare, chiudendo in settima posizione finale davanti a Zannoni e al due volte campione del mondo Torres.

