Pieve: “Un anno insieme”, l’amministrazione incontra i cittadini

Dal Comune di Pieve Ligure

Domani sera, martedì 13 giugno, alle 19, si terrà nei locali della SOCMS di piazzale San Michele a Pieve Ligure l’incontro “Un Anno insieme” con la Sindaco Paola Negro e con i Consiglieri del Comune di Pieve Ligure

per condividere un anno di amministrazione insieme. “L’incontro è in linea con gli appuntamenti realizzati in tutto questo anno, – dice la Sindaco Paola Negro – per mantenere un contatto con la Cittadinanza e per essere coerenti con i nostri intenti di dare ai Cittadini la possibilità di trovarci sempre, più volte la settimana, per affrontare insieme i problemi. Ci è parso doveroso fare insieme un primo bilancio. La Cittadinanza tutta è invitata a partecipare per questo momento di condivisione e di scambio”.

