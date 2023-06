Ponte della Colombiera a doppio senso di marcia, Regione: “Risultato per nulla scontato”

Apre in serata, come previsto da Anas, riaprirà definitivamente a doppio senso di marcia il ponte della Colombiera, ad Ameglia. L’opera collega le due sponde del fiume Magra tra Fiumaretta e Bocca di Magra: negli ultimi mesi la circolazione era a senso unico alternato per consentire diversi interventi di messa in sicurezza sull’impalcato.

Da questa sera sarà possibile il transito anche ai mezzi fino a 7,5 tonnellate. I lavori hanno riguardato la messa in sicurezza della struttura mediante l’irrigidimento delle travi principali e il ripristino delle saldature all’intradosso dell’impalcato, a travi, traversi e piastra dell’impalcato stesso.

I lavori hanno richiesto un investimento di circa 2 milioni e 115mila euro. “Come annunciato nelle scorse settimane – spiega l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – la riapertura definitiva del ponte della Colombiera arriva più di un mese prima della data inizialmente prevista, a fine luglio: un’ottima notizia per tutto il territorio dell’estremo levante ligure, che può tornare a usufruire pienamente di questa infrastruttura strategica. In questo modo inauguriamo la principale stagione turistica nel migliore dei modi, in una zona cruciale per i collegamenti tra Liguria e Toscana, grazie a un lavoro congiunto e a una stretta collaborazione tar tutti i soggetti interessati, Regione Liguria, Anas ed enti locali. Un risultato fortemente voluto ma per nulla scontato: si è trattato infatti di un intervento complesso”.

Le modifiche al transito erano state decise nel mese di luglio 2022 a seguito delle ispezioni periodiche standardizzate da parte di Anas, dalle quali era emersa la presenza di un difetto tecnico strutturale in fase di costruzione dell’opera.

Il ponte, crollato nel 2011 in seguito agli eventi alluvionali, fu ricostruito nel 2012 con la gestione dell’allora Struttura Commissariale in capo alla presidenza della Regione Liguria, inaugurato nel 2013 e affidato alla gestione della Provincia della Spezia. L’infrastruttura è entrata nel perimetro di gestione Anas ad agosto 2018.

