Processo TP, l’avvocato di Tirreno Power Paola Severino: “Emissioni entro i limiti di legge, questo basta per escludere la colpa”

Savona. “Anche i pubblici ministeri hanno ammesso che le emissioni prodotte dalla centrale sono sempre state conformi ai limiti imposti dalla legge. Già questo basterebbe per escludere la colpa. E’ la legge che fissa i limiti e le autorizzazione integrate ambientali non possono andare sotto i limiti indicati dalla legge”. Lo ha detto l’avvocato di Tirreno Power Paola Severino questa mattina in aula nell’ambito del processo Tirreno Power, iniziato il 31 gennaio 2019, che vede rinviati a giudizio con l’accusa di disastro ambientale e sanitario ventisei persone tra manager ed ex manager di Tirreno Power. Ad esclusione di Jacques Hugé (membro del CdA dal 13/11/2002 al 31/10/2008 nonché membro del comitato esecutivo) e di un altro imputato, nel frattempo deceduto, la pena richiesta è la stessa per tutti i manager coinvolti.

Una settimana fa la requisitoria del pubblico ministero Elisa Milocco al termine della quale ha chiesto tre anni e 6 mesi di reclusione per ciascuno dei 24 imputati ad eccezione di Jacques Hugé, per il quale è stata chiesta l’assoluzione.

