Recco: “Il mio giudizio politico su Berlusconi è negativo”

Da Luciano Port

Penso che il “berlusconismo” abbia formato negativamente alcune generazioni di italiani e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Il denaro, il successo e il potere anche con la sopraffazione sono i prodotti di questo “pensiero”. Meno stato e più privato, l’evasione fiscale più che tollerata e giustificata. Le “veline” come modello per le giovani e il disprezzo e la ridicolizzazione di persone come l’on. Bindi che a lui mai si è piegata. L’aver sdoganato i fascisti, forse la cosa peggiore, che ci hanno portato ad averli oggi dopo 78 nuovamente a capo del governo!

Non giudizi morali ma politici! Giudizi altamente negativi. Ed ancora stamani in Tv qualcheduno ha avuto il coraggio di paragonare Berlusconi a De Gasperi…

Questo è stato Berlusconi e il berlusconismo che in alcuni casi ha contagiato anche pezzi della sinistra.

