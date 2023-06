Reperti archeologici al campo sportivo di Fezzano, open day per scoprire qualcosa di più sugli scavi

La scoperta archeologica al campo sportivo di Fezzano diventa protagonista delle Giornate europee dell’Archeologia che si terranno dal 16 al 18 giugno. Il ritrovamento risale allo scorso 1° giugno e la circostanza ha reso necessario un temporaneo stop ai lavori per la realizzazione di un parcheggio all’Amenta. Proprio sulle novità relative alle recenti scoperte interviene la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia della Spezia e, come anticipato da Città della Spezia, potrebbe trattarsi di una darsena.

In particolare, per quanto riguarda l’open day, dalla Soprintendenza, il funzionario archeologo Luigi Gambaro spiega: ““Si segnala la singolare scarsità di materiali ceramici, databili a partire dal I secolo a.C. – prosegue l’archeologo -, che potrebbe spiegarsi con l’identificazione di quanto fino ad ora emerso come la parte non residenziale-abitativa ma destinata a deposito, stalle o con finalità produttive di un probabile insediamento rurale da collegarsi a un originario prediale romano fundus Alphidianus (attuale Fezzano); a tale proposito appare significativo il ritrovamento di una porzione di un grande contenitore (dolium) usato per stoccaggio di liquidi. Il cantiere archeologico sarà aperto al pubblico con la presenza degli archeologi al lavoro e del funzionario competente per territorio nella giornata di sabato 17 giugno dalle ore 10 alle ore 14 con visite cadenzate ogni ora. Si tratterà di una rara occasione per poter visitare in sicurezza un cantiere archeologico in corso; durante tale evento verranno fornite informazioni sullo scavo e sulla tipologia della villa romana che anche nel golfo di La Spezia risulta attestata oltre che da diversi toponimi di origine fondiaria, come Muggiano, Fabiano, Pegazzano, Barbazzano, e da alcune vicine scoperte (San Vito di Marola) e vecchie segnalazioni di ritrovamenti, come quella di Ubaldo Mazzini nel 1922, dall’eccezionale esempio del vicino e noto complesso rustico-residenziale del Varignano vecchio”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com