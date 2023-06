Semplici sconsolato: “Ci siamo fatti due autogol, partita specchio della stagione”

“Da parte mia c’è tanta amarezza, tanto dispiacere. È un epilogo che non volevamo, chiediamo scusa alla nostra gente, ai nostri tifosi che ci hanno seguito in gran numero. È una amarezza che è difficile da spiegare per chi come me fa questo lavoro con grande passione”. Sono le parole di uno sconsolato Leonardo Semplici al termine dello spareggio tra Spezia e Verona che condanna gli aquilotti alla retrocessione in serie B.

“Oggi è la testimonianza delle tante occasioni create, loro sono rimasti in dieci e non abbiamo approfittato. Montipò è stato il migliore ma non conta niente. Inutile dire che mancava questo o che abbiamo sbagliato tanti gol. Quando succedono queste cose c’è un accumulo, oggi non meritavamo questo risultato anche se ci siamo fatti due autogol. Io credo che è difficile dare certe spiegazioni, è chiaro che quando le cose vanno male si parla di stagione negativa. Sono tante le partite in cui abbiamo avuto tante opportunità e purtroppo non siamo stati così bravi a portarla a casa”.

