“Teatro Moretti Off”, al via la vendita dei biglietti per le nove serate di cabaret estivo

Pietra Ligure. Al via da oggi, lunedì 12 giugno, la vendita dei biglietti per le singole nove serate di cabaret del “Teatro Moretti Off”, che per tutti i giovedì dei mesi di luglio e agosto animeranno il palco allestito nella centralissima piazza San Nicolò, con una programmazione estiva di altissimo livello.

I biglietti e gli abbonamenti sono acquistabili online, sul sito e attraverso i canali o presso l’Ufficio Cultura del Comune di Pietra Ligure (tel. 019.62931344/48, cultura@comunepietraligure.it).

