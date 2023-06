Ambiente, aspettando The Ocean Race un maxi intervento di pulizia dei nove municipi di Genova

Genova. In occasione dell’arrivo a Genova della regata The Ocean Race, parte The Custodians Plastic Race – We Clean the Planet, il progetto internazionale di BioDesign Foundation per ripulire il mondo dalla plastica. Il progetto, inserito nel format All Together Now, vede anche protagonisti anche Guardia Costiera, Istituto Idrografico della Marina, ETT Spa e Protezione Civile del Comune di Genova, oltre ad Amiu.

Un importante gioco di squadra che culminerà domenica 18 giugno in una giornata di pulizia di tutto il territorio comunale, attraverso 9 diversi interventi da realizzarsi nei 9 Municipi della città a cui chiunque potrà partecipare vestendo i panni del “custode del futuro” e diventando quindi parte attiva del cambiamento.

