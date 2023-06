Biblioteca di Lerici, incontro conclusivo del Circolo dei lettori

Lunedì 19 giugno alle ore 16.00 si terrà l’incontro conclusivo del Circolo dei lettori alla Biblioteca “A. Doria” di Lerici.

Ai partecipanti verranno proposte delle letture per l’estate, le cui riflessioni saranno oggetto di dibattito e confronto per il nuovo ciclo di appuntamenti, al via il prossimo settembre. Per informazioni, telefonare alla biblioteca di Lerici in orario di apertura al numero 0187/966053 o mandare una mail a blerici@gmail.com

