Bocce/ La Chiavarese a caccia di posti nel Circuito élite individuale

Da Cristiano Magri, ufficio stampa Bocciofila Chiavarese

Ottenuta la salvezza con la squadra di serie A, i giocatori della Chiavarese sono ora impegnati nelle tre prove del Circuito elite individuale che qualificheranno i migliori 16 giocatori d’Italia per contendersi il titolo nel mese di Settembre a Biella. Da segnalare la bella vittoria nella seconda tappa di Carlo Ballabene. Contemporaneamente si svolgeranno nel mese di Luglio p.v. le qualificazioni anche per le gare a coppie.

Mancata la qualificazione alla fase successiva del campionato di terza categoria, i giocatori chiavaresi sono impegnati nelle varie coppe che si svolgono sul territorio. Da segnalare l’ottima vittoria di Marco Serra durante la prova della Coppa chiavarese, con più di 100 partecipanti e valida per le qualificazioni ai campionati italiani individuali per la categoria C/D.

Impegno di prestigio per la Chiavarese (unica squadra Italiana) che a fine giugno è stata invitata a partecipare ad una gara internazionale a Lubiana dove i nostri giocatori si confronteranno i con i migliori al mondo.

Per quanto concerne il SETTORE GIOVANILE ottime qualificazioni per i giovani della Chiavarese che avranno nel campionato italiano individuale MATTEO RAVERA già qualificato e la per il campionato a coppie EDOARDO BACIGALUPO con MATTEO RAVERA. La fase finale del campionato U15 si terrà a Fagagna in Provincia di Udine nel mese di Luglio.

Da segnalare il grande supporto offerto ai ragazzi dal Prof. Marco Basilio durante gli stage di preparazione fisico atletica che in questi mesi ha accompagnato la crescita dei nostri ragazzi. Basilio vanta un esperienze pluridecennale come preparatore atletico dei più grandi giocatori di bocce italiani e non.

La Gara dei Sindaci, un evento promosso dal Comune di Moconesi in collaborazione con i Comuni della Val Fontabuona e la Federazione Italiana Bocce, vedrà coinvolti i giocatori della Chiavarese, nei giorni 21-22-23 giugno 2023, i quali vestiranno i colori del Comune di Chiavari offrendo il loro supporto al Sindaco o suo delegato del Comune, facendo partecipare un giocatore e un ragazzo U15.

Dal mese di settembre partirà anche la Coppa Italia con gare ad eliminazione diretta nelle specialità, individuale, coppia, quadrette. I migliori disputeranno le Final Eight.

Naturalmente lo staff dirigenziale, oltre a seguire i propri giocatori, sta già pensando alla prossima stagione con il responsabile Antonello Solari che cerca nuovi elementi da inserire in rosa per rendere ancor più competitiva la squadra di Serie A ed alzare così l’asticella spostando l’obiettivo per il prossimo campionato, qualche posizione al di sopra di quella conquista quest’anno.

