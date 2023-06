Cairo, una rotonda dedicata all’Avis: “Obiettivo promuovere la donazione di sangue”

Cairo Montenotte. “Dona il sangue, salva una vita”. È questa una delle frasi incise sulle insegne che l’Avis di Cairo Montenotte ha installato nell’aiuola della rotonda del ponte Italia 61, all’incrocio con corso Italia e corso Mazzini.

Un progetto nato per promuovere la donazione del sangue: “donare è una scelta di cuore” si legge in un cartello, mentre in un altro la domanda: “Io dono….e tu?”. Poche semplici parole che ricordano l’importanza di un’azione tanto semplice quanto fondamentale, in grado di salvare vite e accendere la speranza anche nei momenti più bui. Proprio come quelle insegne che la notte si illuminano e continuano a portare il loro messaggio.

» leggi tutto su www.ivg.it