Calcio, in 400 su Costa Smeralda per festeggiare i 100 anni di Aia Savona

Savona. Festa a bordo di Costa Smeralda, sabato 10 giugno, per il centenario della sezione AIA di Savona. L’evento erano presenti quasi 400 persone, tra cui il presidente AIA Carlo Pacifici ed il vicepresidente AIA Alberto Zaroli.

Dopo il benvenuto del presidente della Sezione di Savona Simone Roba e il saluto del sindaco di Savona Marco Russo, ha preso il via la tavola rotonda organizzata per l’occasione: “Sport e Disabilità: siamo tutti atleti!”, che ha visto la partecipazione di atleti ed allenatori di diverse discipline. “In occasione di un momento per noi storico – ha dichiarato Roba -, abbiamo scelto di trattare il tema della disabilità nel mondo dello sport, con attenzione verso atleti paralimpici che fanno del movimento sportivo italiano una eccellenza ed un esempio di tenacia, non solo nello sport ma anche nella vita”.

