Dall’AC.D. Sammargheritese 1903

L’ A.C.D. Sammargheritese 1903, comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive dell’esperto portiere Mattia Raffo. Cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, Mattia, estremo difensore della Samm già in Eccellenza, vanta un curriculum di tutto rispetto avendo difeso le porte di Sestri Levante in Serie D oltre a quelle di Rivasamba e Canaletto sempre in Eccellenza.

» leggi tutto su www.levantenews.it