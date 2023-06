Caso Berlusconi in consiglio regionale, l’opposizione non ci sta: “Polemica strumentale per zittirci”

Liguria. È scontro totale in Liguria dopo il “caso Berlusconi” scoppiato stamattina in Consiglio regionale: tre consiglieri d’opposizione hanno saltato il minuto di silenzio per l’ex premier e il centrodestra compatto ha risposto abbandonando l’aula e facendo saltare i lavori previsti per la mattinata. La maggioranza ha stigmatizzato l’accaduto con parole pesanti, parlando di “episodio gravissimo” e “clima da anni di piombo”. La minoranza non ci sta e, dopo aver preso posizione con una nota congiunta, ha convocato un’ulteriore conferenza stampa per fare il punto.

“Riteniamo che la decisione della giunta regionale di abbandonare il consiglio in risposta ad alcune scelte personali sia stata inaccettabile dal punto di vista politico – esordisce il capogruppo del Pd Luca Garibaldi -. Non era mai accaduto che di fronte a un consiglio convocato ci fosse una reazione così strumentale e speculativa da parte della giunta, che ha scelto scientemente di non rispondere ai temi posti della minoranza. È stata una discussione strumentale rispetto alla morte di Berlusconi. Denunciamo un problema politico: la maggioranza vuole zittire le opposizioni e impedire il libero svolgimento dei consigli regionali. È un problema di democrazia ed è un precedente gravissimo: tutte le volte che la maggioranza non vorrà rispondere sui temi potrà andarsene. C’è responsabilità della giunta e anche del presidente del Consiglio regionale che non è stato in grado di gestire la seduta”.

» leggi tutto su www.ivg.it