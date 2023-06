Loano. Istat ha chiamato il Comune di Loano a partecipare all’edizione 2023 del “Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni”.

Per questo motivo, gli uffici hanno pubblicato un bando per la selezione di personale al quale affidare l’incarico di rilevatore per il periodo compreso tra il 2 ottobre e il 22 dicembre 2023 salvo eventuali diverse disposizioni dell’Istat e dell’ufficio comunale di censimento.

