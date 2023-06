Centrodestra contro consiglieri che non hanno preso parte a raccoglimento per Berlusconi: “Violato decoro istituzionale”

Pioggia di critiche da parte del centrodestra ai consiglieri regionali (Gianni Pastorino, capogruppo di Linea condivisa, e Ferruccio Sansa e Selena Candia, della Lista Sansa) che stamattina non hanno partecipato al minuto di silenzio per la scomparsa di Silvio Berlusconi, decisione a seguito della quale maggioranza e giunta hanno abbandonato l’aula, con conseguente impossibilità di svolgere la seduta; l’opposizione è tuttavia rimasta simbolicamente in aula fino alle 14.00 “per rispetto delle istituzioni e dei cittadini che rappresentiamo”, come dichiarato in una nota congiunta (QUI) in cui viene l’abbandono della sala consiliare viene definito “inaccettabile e una ferita democratica” che “rappresenta un precedente molto pericoloso”.

L’abbandono dell’aula da parte della maggioranza, hanno osservato in una nota i capigruppo delle forze del centrodestra il Consiglio regionale, è stato “per stigmatizzare la totale assenza di decoro istituzionale di taluni membri dei gruppi di opposizione che, al minuto di silenzio proclamato dal presidente Medusei per ricordare la figura di Silvio Berlusconi, quattro volte premier della Repubblica italiana e Senatore in carica, hanno abbandonato l’aula con dichiarazioni ritenute improprie e gravemente lesive del decoro istituzionale. Proprio a tutela del Consiglio, la maggioranza ha deciso di sospendere la seduta e rinviarla”. I capigruppo, che in merito all’accaduto hanno poi tenuto una conferenza stampa in Sala trasparenza con l’assessore delegato ai rapporti con il Consiglio regionale, Marco Scajola, nelle medesima nota osservano che “il rispetto per la persona e il ruolo istituzionale che ha ricoperto deve andare oltre le divisioni politiche. In quest’aula oggi si è smarrito il significato più profondo della democrazia. Parte della sinistra ha perso un’altra occasione di dimostrarsi rispettosa delle istituzioni”.

