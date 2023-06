Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno

Anche per l’anno 2023, al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra tempi di vita e lavoro, il Comune di Cogorno, in collaborazione con enti pubblici e privati, ha programmato la realizzazione di diverse attività socio educative territoriali, con funzione educativa e ricreativa in favore di minori.

