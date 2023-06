Comune di Sarzana dovrà pagare 6.700 euro alla Coworking

Il Comune di Sarzana dovrà rifondere alla Coworking Sarzana srl in liquidazione 6.700 euro oltre a un rimborso forfetario, Iva e Cpa. È quanto deciso dal Tribunale della Spezia che ha accolto l’opposizione della società che fino al 2018 aveva occupato gli spazi dell’ex Tribunale di piazza Ricchetti all’ingiunzione emessa da Palazzo Roderio per il mancato pagamento di utenze per un totale di quasi 49mila euro. Il Giudice Maria Grazia Barbuto ha infatti accolto il ricorso della società che aveva fatto dei locali di piazza Ricchetti la “casa delle start-up” (inaugurata nel 2016) e la quale – difesa dagli avvocati Bianca Piana e Martina Scibetta – ha dimostrato come il Comune avesse calcolato in modo errato l’entità della cifra avendo indicato una metratura non corrispondente. Le due legali hanno inoltre evidenziato come l’ente non abbia allegato alcuna “pezza giustificativa” a supporto delle proprie richieste rendendo incomprensibili i calcoli. Per il Tribunale – che ha ritenuto l’opposizione “fondata” e meritevole di accoglimento – non risultano atti né prospetti da cui risulti la somma complessiva oggetto dell’ingiunzione né la prova di aver anticipato tali somme, oltre alla corretta ripartizione tra le parti. Documenti che ora Palazzo Roderio potrebbe produrre in una nuova ordinanza.

