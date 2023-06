Cordoglio del Consiglio comunale di Sarzana per Silvio Berlusconi. Ponzanelli: “Ha cambiato la storia d’Italia”

Il Consiglio comunale odierno si è aperto a Sarzana con un minuto di raccoglimento nel ricordo di Silvio Berlusconi per il quale domani sarà istituita una giornata di lutto nazionale. Parole di cordoglio per la scomparsa dell’ex premier sono state pronunciate nelle battute iniziali della seduta dal sindaco Cristina Ponzanelli tramite il messaggio diffuso ieri dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Sappiamo bene – ha detto Ponzanelli – che non tutti i nostri concittadini o consiglieri qui presenti si sono ritrovati nelle politiche di Berlusconi come altri possono aver condiviso alcune e non tutte le sue battaglie, ma nessuno può negare che la sua figura abbia cambiato la storia d’Italia e che possa essere consegnata alla storia come una delle più influenti dell’ultimo secolo”.

