Deserta la gara per la gestione del bar del “2 Giugno”: nessuna offerta al protocollo del Comune

Non si è presentato nessuno per la gestione del bar posto all’interno del complesso del “2 giugno”. Alla scadenza dei termini, alle 12 dello scorso 5 giugno, nessuna offerta era stata depositata al protocollo del Comune della Spezia, che oggi si è trovato così costretto a prendere atto che la gara è andata deserta.

Il locali in questione sono costituiti da 24 metri quadrati destinati a magazzino e 16 adibiti a bar e le condizioni del bando, rivolto a persone fisiche e operatori economici, prevedevano una concessione con durata di 6 anni (prorogabile di altri 6) a fronte di un canone annuo minimo di 4mila euro.

