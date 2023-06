Fondazione Carige sostiene la ricerca di AIRC destinando 50 mila euro ad una giovane ricercatrice dell’IIT

Genova. Fondazione Carige sigla la propria collaborazione con Fondazione AIRC destinando 50 mila euro, nel 2023, per il co-finanziamento di una borsa di studio assegnata a Mara Di Filippo, giovane ricercatrice dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Un impegno concreto che sottolinea l’importanza della collaborazione e della sinergia tra realtà diverse per dare forza alla ricerca nella sfida comune contro il cancro.

“La collaborazione tra Fondazione Carige e AIRC è un’importante testimonianza di come un impegno congiunto possa portare a risultati significativi per tutta la comunità – evidenzia Paolo Momigliano, Presidente di Fondazione Carige –. La collaborazione tra diversi soggetti è difatti essenziale per affrontare le sfide più grandi della società e migliorare il benessere della comunità in generale, compresa la lotta contro il cancro”.

